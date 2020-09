Rzecznik rządu Niemiec: Aleksiej Nawalny został otruty Nowiczokiem. Test został przeprowadzony w specjalnym laboratorium wojskowym

Berliński szpital Charité leczący ciężko chorego przywódcę rosyjskiej opozycji, 44-letniego Aleksieja Nawalnego, stwierdził 24 sierpnia 2020 r., że wygląda na to, że mężczyzna został otruty. Kreml odrzucał zarzuty jakoby za zatruciem stały władze Rosji.

To wstrząsające wydarzenie, że Aleksiej Nawalny padł ofiarą ataku chemicznego środka nerwowego w Rosji.

Kanclerz federalna Angela Merkel, minister finansów Olaf Scholz, minister spraw zagranicznych Heiko Maas, federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, federalna minister sprawiedliwości Christine Lambrecht, federalna minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer i szef Kancelarii Federalnej prof. Helge Braun omówili to dziś w południe i uzgodnili dalsze kroki.

Aleksiej Nawalny zachorował w sierpniu 2020 r. podczas wewnętrznego lotu w Rosji. Pojawiło się wideo, na którym pojawił się Nawalny, zaciekły krytyk Kremla, wijący się w agonii podczas lotu z Tomska na Syberii do Moskwy.

Rzeczniczka Nawalnego, Kira Yarmysh, już po informacji o zatruciu dysydenta napisała: Lekarze karetki powiedzieli mi, że Aleksiej ma „toksyczne zatrucie”. To nie był mój domysł. To znaczy, pierwszy lekarz, który zobaczył Aleksieja, doszedł do następującego wniosku. Przez kolejne dni ordynator szpitala w Omsku oszukiwał wszystkich.

Tymczasem Kreml kilka dni po zatruciu Nawalnego oddalił zarzuty, że prezydent Rosji Władimir Putin usankcjonował otrucie krytyka Aleksieja Nawalnego. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził wtedy, że zarzuty są nieprawdziwe i nie można ich traktować poważnie. Pieskow dodał, że diagnozy zarówno rosyjskich, jak i niemieckich lekarzy są zgodne, ale „wnioski są różne”. „Nie rozumiemy, dlaczego nasi niemieccy koledzy tak się spieszą. Istota nie została jeszcze ustalona”.