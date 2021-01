Rzecznik prezydenta: Rezygnacja rektora WUM jest powszechnym oczekiwaniem

- Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – oświadczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, podsumowując wnioski z kontroli NFZ w sprawie nieprawidłowości przy szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

O jego słowa zapytany został we wtorek na antenie TVP Info rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - Wydaje się, że to sformułowanie, którego użył pan minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, jest sformułowaniem słusznym. Myślę, że takie oczekiwanie jest oczekiwaniem powszechnym, żeby rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po prostu złożył rezygnację – powiedział.

Zapytany, jak na sprawę patrzy Andrzej Duda, stwierdził, że prezydent „prezydent zapatruje się na tę sprawę tak, jak chyba każdy dzisiaj w Polsce”. - To jest sprawa wyjątkowo bulwersująca, to jest sprawa, w której doszło już do naprawdę wielu przekłamań - zaznaczył.

Spychalski przypomniał, że choć z początku była mowa o kilkunastu zaszczepionych osób mowa poza kolejką, a później „było dwadzieścia kilka, później było kilkadziesiąt, a z informacji, które w tej chwili posiadamy, okazuje się, że na 450 zaszczepionych osób około 200 to są osoby spoza kolejki”. - Naprawdę, nastąpiło coś bardzo, bardzo złego. Apeluję do wszystkich, żeby wyciągać z tego określone wnioski - mówił.