Rzecznik Praw Pacjenta o historii z Tczewa: pacjentka zmarła, nie doczekawszy się pomocy

Sprawę śmierci 75-latki zbadał Rzecznik Praw Pacjenta.

W omawianym przypadku, stan zdrowia Pani Jadwigi nie został zweryfikowany – Centrum nie oceniło, czy w przypadku pacjentki istnieje zagrożenie zdrowia lub życia. Sytuacja ta stanowi jaskrawe naruszenie praw pacjenta. Niestety, Pani Jadwiga zmarła w swoim mieszkaniu, nie doczekawszy się pomocy ani ze strony personelu medycznego przychodni, ani Zespołu Ratownictwa Medycznego – opiniuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Przychodnia, do której zgłaszała się 75-latka musi opracować przejrzystą procedurę ustalania kolejności dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych, która ma trafić do RPP oraz zostać zaprezentowana pacjentom w widocznym miejscu w przychodni. Rzecznik nakazał też, by z zakresu stosowania tej procedury został przeszkolony personel.

Źródło: Onet