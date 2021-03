Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi do sądu o uchylenie zakupu Polska Press przez Orlen

Rzecznik zarzucił, że decyzja prezesa UOKiK z 5 narusza m.in. artykuł 18 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz artykuł 54 ust. 1 Konstytucji. Prezes UOKiK nie wyjaśnił bowiem, czy w wyniku koncentracji na rynku środków społecznego przekazu, w tym prasy, konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona. W związku z tym brak jest wyjaśnienia "czy w wyniku koncentracji nie dojdzie do niedopuszczalnego ograniczenia wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, a w konsekwencji także do naruszenia wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

W komunikacie Rzecznik stwierdza również: - Media kontrolowane przez Skarb Państwa, czyli faktycznie polityków, nie zapewniają obywatelom obiektywnych informacji. Przedstawiają obraz jednostronny, korzystny dla aktualnie rządzącej większości. M.in. dlatego RPO wnosi, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia sprawy.

I to jest jedna z kwestii, co do których wątpliwości ma Rzecznik Praw Obywatelskich. - UOKiK uznał, że prasa oraz serwisy internetowe są wyłącznie nośnikami reklam, a nie - idei i informacji. Analiza dopuszczalności koncentracji w ogóle nie objęła podstawowej funkcji prasy (art. 14 Konstytucji) – która korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej - głosi komunikat RPO.