Rzecznik Praw Obywatelskich w końcu zostanie powołany? Ryszard Terlecki: PiS zgłosi swojego kandydata

Ostre przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie ws. zablokowania budżetu Unii. "To nie jest UE, do której wchodziliśmy"

- To nie jest podział na prawicę-lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie i tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rząd zabrał głos w związku z zapowiedzią polskiego weta wobec budżetu UE na najbliższe lata. Polski rząd nie zgadza się na powiązanie wypłat funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności. - Praworządność i łamanie praworządności stało się w UE pałką propagandową. Dobrze pamiętamy to z czasów PZPR - mówił premier w Sejmie.