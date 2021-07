Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania w sprawach frankowiczów. Ma to związek z masowym unieważnianiem umów o kredyty frankowe Aleksandra Kiełczykowska

Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek konsumentów przystąpił do spraw, w których banki wystąpiły z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. RPO chce, by sądy zadały zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem o dopuszczalność takich roszczeń - podało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.