Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje interwencję w sprawie działań policji podczas ulicznych happeningów pod domem Jarosława Kaczyńskiego

AKTUALIZACJA Warszawa: Bitwa o Margot, 48 osób zatrzymanych. Michał Sz. w areszcie. Kim jest aktywista LGBT? Protest przed PKiN 8.08 [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Piątkowy wieczorny bój o Margot rozgrzał centrum Warszawy. O co poszło? Dlaczego Margot jest w areszcie i za co? W sobotę rano poinformowano, że w efekcie wczorajszych wydarzeń, zatrzymano 48 osób. Michałowi Sz. grozi do 5 lat więzienia - podała prokuratura. Zbigniew Ziobro broni policjantów i oskarża opozycję. W sobotę przed PKiN odbył się wiec solidarności z zatrzymanymi.