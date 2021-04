Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie wniosku o odwołanie z zawodu dr Pawła Grzesiowskiego

W liście do pełniącego obowiązki szefa GIS-u Krzysztofa Saczki Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że z „niedowierzaniem przyjął informację o wystosowanym wniosku o pozbawienie prawa wykonywania zawodu dr Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19."

- Swoboda wypowiedzi i prawo do krytyki władzy jest nieodzownym elementem funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa – napisał w liście Bodnar.

Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli prawdą jest, że powodem zaistniałej sytuacji są krytyczne oceny dr Grzesiowskiego w stosunku do rządu, to sytuację „należałoby ocenić jako bezprecedensowe uderzenie w prawo obywateli do oceny działania władz publicznych.”