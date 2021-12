Rzecznik PO, Jan Grabiec, komentuje konferencję Mejzy. „Powinien się zapaść pod ziemię”

Poseł Łukasz Mejza zorganizował w środę konferencję prasową, o planach której polskatimes.pl informowała jako pierwsza.

Podczas konferencji Mejza odniósł się do serii publikacji prasowych na jego temat. Wp.pl opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w ty dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Portal twierdzi, że gdy interes nie wyszedł, Mejza pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Mejza nazwał publikacje wp.pl „największym atakiem politycznym po 1989 roku”. Stwierdził, że „atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej”.

Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej pytany przez polskatimes.pl o to, czy przekonały go wczorajsze tłumaczenia Łukasza Mejzy powiedział, że nie wie, do czego chciał przekonać minister Mejza słuchaczy i widzów. – Miałem wrażenie, że miał przekonać do tego, że jego terapia, którą polecał rodzinom z dziećmi nieuleczalnie chorymi, jest skuteczna – mówił. W ocenie rzecznika PO „cała ta inscenizacja miała temu służyć”.