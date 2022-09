Rzecznik PiS Radosław Fogiel odpowiada na "wyzwanie" rzucone Jarosławowi Kaczyńskiemu przez Donalda Tuska OPRAC.: Małgorzata Puzyr

Przewodniczący PO Donald Tusk podczas wizyty w zakładzie włókienniczym Biliński w Konstantynowie Łódzkim PAP/Roman Zawistowski

W sobotę przewodniczący PO Donald Tusk stwierdził, że bardzo by chciał, aby Jarosław Kaczyński porozmawiał z ludźmi, których biznesy są zależne od cen energii. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedza rozmaite miejscowości w Polsce i nie potrzebuje do tego zachęt Donalda Tuska, bo robi to już od dawna - odpowiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel.