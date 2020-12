Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie kar z systemu SENT. Powstał specjalny raport

- Pragniemy zatem rozpocząć ogólną dyskusję, zaczynając od przykładów mających swe źródło w ustawie SENT, na temat takiego modelu stosowania kar pieniężnych przez organy administracji wobec przedsiębiorców, który będzie uwzględniać słuszne interesy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także pogłębi zaufanie tych przedsiębiorców do władzy publicznej- wskazał we wstępie do raportu Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.