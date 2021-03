Rzecznik Ministerstwa Zdrowia apeluje do dyskontów: Podchodźcie z rozwagą do dystrybucji testów

- Pojawiły się różnego rodzaju testy na przeciwciała w dyskontach. Apeluję o rozwagę i ostrożność. Dyskont to nie jest miejsce, gdzie powinni udawać się ludzie chorzy – mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Natomiast widzimy, że bez jasnego wskazania po co i do czego służą te testy przez dyskonty, ludzie masowo ruszają i wykupują te testy – dodał.

Andrusiewcz wskazał, że jeżeli „dziś w sklepach pojawią się ludzie chorzy, którzy nie będą polegać na testach PCR i nie będą chociażby wypełniać formularza na stronie gov.pl, to będziemy mieli ogniska zakażeń w dyskontach”. -To jest też apel do kierujących tymi dyskontami, żeby z rozwagą podeszli do dystrybucji testów – rzecznik.