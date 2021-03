Rząd zlikwiduje szlabany na państwowych autostradach. Przejazd będzie odbywał się bez zatrzymywania się. W jaki sposób będzie się płacić?

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie w Miejscu Poboru Opłat (MPO), pobranie biletu lub wniesienie opłaty i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie, który zostanie uruchomiony w maju 2021 r. Ułatwieniem dla przewoźników będzie ograniczony zakres danych wymaganych do rejestracji w systemie e-TOLL oraz brak konieczności zawierania umowy.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony):