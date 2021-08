Rząd za rodzinnym kapitałem opiekuńczym. 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Kto będzie mógł skorzystać?

Proponowane rozwiązania mają stanowić zachętę do posiadania większej liczby dzieci. - "Budujemy Polskę przyjazną rodzinom z dziećmi"- napisała w mediach społecznościowych minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - "To kolejna inwestycja w rodzinę i krok na drodze do poprawy jakości życia Polaków"- dodała.