Rząd wprowadzi nowe obostrzenia? Wiceminister nie pozostawia wątpliwości

Regionalizacja obostrzeń

Wiceminister przekazała, że bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem będzie ponowne wprowadzenie modelu regionalizacji, który „wydaje się najbardziej preferencyjny, ale jest uzależniony od liczby zakażeń na daną liczbę mieszkańców w regionach”. - Jeżeli zostanie on wprowadzony przez Radę Medyczną i Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, to protokoły bezpieczeństwa mamy zaktualizowane i gotowe do wdrożenia - mówiła Semeniuk.