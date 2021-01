Rząd wprowadzi korekty w obostrzeniach po 17 stycznia? "Zmiany będą bardziej zrozumiane przez przedsiębiorców"

Obecne obostrzenia związane z koronawirusem, które obowiązują na terenie Polski, zostały pierwotnie wprowadzone od 28 grudnia 2020 rokui do 17 stycznia, czyli do końca zimowych ferii szkolnych. Wszystko wskazuje na to, że zostaną one przedłużone, prawdopodobnie do 1 lutego.

- Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest przedłużenie tzw. etapu odpowiedzialności - stwierdziła w piątek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dodała, że rozważane jest przedłużenie o 10-14 dni, ale ostateczny termin może zostać zmieniony.

Nie oznacza to jednak, że po 17 stycznia w Polsce będą obowiązywały wszystkie obostrzenia, których doświadczamy obecnie. Rząd planuje dokonać korekt, które mają być odpowiedzią na apele przedsiębiorców.

- Nie wiem czy w poniedziałek, ale na początku przyszłego tygodnia będą jakieś korekty w obostrzeniach. Nie będą to wielkie zmiany, ale zmiany, które będą bardziej zrozumiałe przez przedsiębiorców - zapowiedział w piątek Jan Bodnar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w rozmowie z Polskim Radiem 24.