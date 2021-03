Rząd wprowadza lockdown na terenie całego kraju. "Trzeci lockdown nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę"

NOWE Dr Magdalena Golachowska: Zaczynajmy pomalutku, metodą małych kroków

Siedząc ciągle w domu jesteśmy pozbawieni różnych rozrywek. Mamy tylko telewizor i komputer, którego mamy dość, bo używaliśmy go do pracy. Chodzimy więc po domu, jak tygrys w klatce i patrzymy, co tu wymyślić. Skoro nie telewizor, nie komputer, to może coś ciekawego pojawi się w lodówce? – o tym, jak zacząć doprowadzać swoje ciało i emocje do ładu po pandemii mówi dr Magdalena Golachowska, psychodietetyk.