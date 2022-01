Rząd szykuje się na piątą falę pandemii. Rzecznik MZ: Nawet o 20 tys. więcej łóżek covidowych Małgorzata Puzyr

Szpital tymczasowy, zdjęcie ilustracyjne Fot. Iwona Burdzanowska / Polska Press

Na piątą falę pandemii zdecydowaliśmy się przygotować więcej łóżek covidowych. Pewnie będzie to nawet o 15-20 tys. łóżek więcej niż to było dostępne w czwartej fali – mówił we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.