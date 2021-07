Rząd szykuje radykalne zaostrzenie kar dla kierowców. Nawet 5 tysięcy za przekroczenie prędkości i konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu

Wygląda na to, że fala tragicznych wypadków na polskich drogach w ostatnim czasie przelała w końcu falę goryczy. Po apelach polityków różnych opcji, aktywistów miejskich i organizacji pozarządowych, rząd postanowił drastycznie zaostrzyć kary dla piratów drogowych i kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Według obecnie obowiązujących przepisów, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drodze kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 50 do 500 zł. Jeśli zmiany zatwierdzone przez rząd wejdą w życie, wysokość maksymalnej kary za przekroczenie prędkości (o ponad 30 km/h) wzrośnie do 5000 zł. W przypadku recydywy (ponownego popełnienia takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat), nałożona zostanie grzywna od 3 tys. do 5 tys zł.

Z kolei maksymalna wysokość grzywny za niebezpieczne zachowania na drodze, wynosząca dziś 5000 zł, zostanie podniesiona do 30 000 zł.