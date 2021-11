Rząd się nie ugnie. Müller: Nie zamkniemy kopalni Turów Małgorzata Puzyr

Elektromnia Turow i kopalnia Bogatynia fot. ignac glowacki / gazeta wroclawska / polskapress

Powiedzmy to wprost - my kopalni Turów nie zamkniemy. Z prostej przyczyny, to uderza w elementarne bezpieczeństwo państwa - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.