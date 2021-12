Rząd rozważa kolejne obostrzenia w związku z pandemią? Piotr Muller przecina spekulacje

Rzecznik rządu dopytywany o obostrzenia w kontekście wariantu omikron, powiedział, że „przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my już w tej chwili wprowadziliśmy obostrzenia w związku z tym, że omikron się pojawił jeszcze wtedy, nie na terenie kraju, ale w Europie”. – W związku z tym te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się omikron. Natomiast, jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach – mówił. Podkreślił jednak, że obostrzenia „i tak już są poważne, bo 30 proc. limitu to jednak jest znaczący limit”.