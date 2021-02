Rząd przywróci obostrzenia? Stoki narciarskie mogą zostać ponownie zamknięte

Szturm na otwarte stoki w Szczyrku, Wiśle, Istebnej. Jak zachować dystans w kolejce do wyciągu narciarskiego w Beskidach?

Narciarze szturmują beskidzkie ośrodki narciarskie - tak w telegraficznym skrócie można określić to, co dzisiaj 13 lutego dzieje się na stokach w Szczyrku, Wiśle, Istebnej czy Korbielowie. To pierwszy - po wielu tygodniach zamknięcia spowodowanego epidemią koronawirusa - weekend, kiedy miłośnicy dwóch i jednej deski mogą w miarę normalnie poszusować. Na dodatek zima w Beskidach dopisuje - śniegu jest pod dostatkiem, trasy są świetnie przygotowane. I to przekłada się na ruch w stacjach narciarskich. Od rana jest on bardzo duży.