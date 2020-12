Rząd przyjął projekt ustawy, która przewiduje ulgi w transporcie dla ozdrowieńców oddających osocze

Kolejki NFZ mazowieckie. Najbliższe terminy do lekarzy w mazowieckim. Ile trzeba czekać na termin wizyty u lekarza?

Zapisy do lekarza w mazowieckim na NFZ mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli cos ci dolega, czas oczekiwania w kolejce do lekarza w mazowieckim powinien być możliwie jak najkrótszy. Co jednak możesz zrobić, jeśli okazuje się, że w Twojej przychodni kolejki na NFZ do lekarza są potwornie długie? Sprawdź, jakie są najbliższe terminy wizyt na NFZ u lekarzy najpopularniejszych specjalności w innych placówkach w mazowieckim. Dzięki temu unikniesz długiego oczekiwania na termin wizyty u specjalisty.