Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni. Po upływie tego okresu zdecydowano o przedłużeniu go o kolejnych 60 dni. To jednak ostatnie możliwe przedłużenie. Oznacza to, że stan wyjątkowy ostatecznie zakończy się 2 grudnia. Chcąc zapewnić dalszą skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną mających na celu ochronę granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, przygotowano nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej.

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt umożliwia wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na obszarach przygranicznych osób nieuprawnionych. Jak czytamy na stronach rządowych, zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dużą zmianą, w porównaniu do obecnego stanu prawnego, jest dopuszczenie do strefy przygranicznej dziennikarzy. Zezwolenie na ich obecność będzie wydawane na określonych zasadach przez komendanta placówki Straży Granicznej.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, przedłużone zostaną obowiązujące obecnie rekompensaty dla przedsiębiorców z tych terenów.