Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Jest duży deficyt, ale też obniżki podatków. Programy socjalne utrzymane

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2021 rok, w którym zakłada blisko 83 mld deficytu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednocześnie szereg ulg podatkowych dla przedsiębiorców oraz utrzymanie programów socjalnych typu 500 plus czy dodatkowych emerytur.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił te założenia, zapowiedział też kilka dodatkowych ulg dla przedsiębiorców oraz utrzymanie programów socjalnych. Dochody budżetowe planowane są na poziomie 404,4 mld zł. Wydatki na poziomie 486,7 mld zł. - Pojawia się deficyt około 3,8 proc., a więc taki, który praktycznie odziedziczyliśmy w bardzo dobrych czasach po naszych poprzednikach. Przypomnę, że mieli oni deficyty sięgające i 7 procent - mówił Mateusz Morawiecki. - Chcę zagwarantować, że cała nasz polityka społeczna - wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży szkolnej, dla emerytów - zostaje utrzymane. Ono jest wkomponowane w ten budżet - dodał premier. - Nasz dług będzie oscylował około 60 proc. według metodologii unijnej. Według metodologii krajowej, będzie to ok. 50,4 proc, a w przyszłym roku 50,2 procenta. Daleko więc do dopuszczalnej granicy - dodawał Morawiecki.

Według Mateusza Morawieckiego zupełnie niespodziewana sytuacja, jaką jest pandemia Covid odcisnęła skutki na planach budżetowych. - Sytuacja jest nowa na całym świecie. Poszczególne państwa za pomocą długu ratują swoje rynki, miejsca pracy. Nasz cel jest niezmienny - zachowanie jak najlepiej płatnych miejsc pracy dla polskich pracowników i przedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są często w sytuacji trudniejszej od wielkich przedsiębiorstw. - Dla tych małych i średnich przygotowaliśmy bardzo dobry pakiet. To, co niespełna rok te,mu ogłosiliśmy, jest realizowane - dodał Morawiecki i przypomniał wprowadzenie niższego ZUS dla małej działalności gospodarczej. Morawiecki zapowiedział też, że zapowiadany estoński CIT zostanie rozszerzony. - Zamierzamy od 1 stycznia 2021 rozszerzyć te wcześniej anonsowane możliwości rozliczania się według zasad estońskiego CIT. Oznacza to zerowy podatek dla tych firm, które inwestują swój zysk w Polsce. Podnosimy limit do wysokości 100 mln zł obrotów - nie 50 mln, jak wcześniej było mówione - zapowiedział. Dodał, że rząd liczy, iż stworzy to nowe miejsca pracy.

Ponadto premier zapowiedział zwiększenie limitu obrotów rozliczania się ryczałtowo dla firm rozliczających się za pomocą podatku PIT. Limit ten zostanie zwiększony z 250 tys. euro do 2 mln euro. - Powstanie ubytek w budżecie państwa, ale wierzymy, że to przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy, na szybsze wyjście z kryzysu po koronawirusie. Liczymy, że popchnie to gospodarkę na nowe tory - mówił Morawiecki. Jego zdaniem z nowego limitu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy firm. Dodatkowo zapowiedział wprowadzenie możliwości rozliczania się na 9 proc. CIT również do progu 2 mln euro. Obecnie próg ten wynosi 1,2 mln euro. - Łącznie na te programy przeznaczymy od 3 do 6 mld zł. Myślę, że będzie to bliżej 6 mld złotych - mówił premier. - Chcę zagwarantować, że cała nasz polityka społeczna - wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży szkolnej, dla emerytów, również te ostatnio ogłaszane - zostaje utrzymane. Ono jest wkomponowane w ten budżet - dodał Morawiecki.

Przyznał, że zadłużenie państwa będzie oscylować wokół 60 proc. według metodologii unijnej. Według metodologii krajowej, będzie to ok. 50,4 proc, a w przyszłym roku 50,2 procenta, co jego zdaniem jest dalekie od dopuszczalnej granicy. - Z całą pewnością będziemy mieć jedną z najniższych recesji. Z danych, które do nas spływają wynika, że spadek tempa wzrostu PKB będzie może nawet płytszy niż 3,5 punktu procentowego. To bardzo dobry współczynnik - ocenił Morawiecki i przypomniał, że Komisja Europejska zakłada spadek PKB we wspólnocie - 4,7 pkt proc. Na pytanie dziennikarza TVP, czy w budżecie na przyszły rok znalazły się pieniądze na realizację tras komunikacyjnych Via Carpathia i Via Baltica, premier odparł krótko: - Tak.

