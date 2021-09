Rząd przyjął budżet na 2022 rok. Kościński: Relacja długu publicznego do PKB sukcesywnie spada wg definicji krajowej i unijnej

-W projekcie ustawy budżetowej 2022 założyliśmy wzrost PKB o 4,9 proc. w 2021 r. i 4,6 proc. w 2022 r. Swoje prognozy podniosły też ostatnio agencje ratingowe. Sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, w tym też sytuacja budżetowa, jest stabilna- mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Dochody zostały ustalone na poziomie 481,4 mld zł, a wydatki - na 512 mld zł, co oznacza ok. 30 mld zł deficytu. Z kolei inflacja w przyszłym roku ma wynieść średniorocznie 3,3 proc. - To nie jest czas na konsolidację fiskalną - zapowiedział Kościński.