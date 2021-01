Rząd przeznaczy 700 mln zł na pomoc gminom z terenów górskich. Będzie wsparcie dla branży turystycznej

- Jest to ostatni moment, żebyśmy mogli tej polityce rządu, która nas po prostu wykończy, powiedzieć weto. To nieprzypadkowa analogia do liberum veto. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej chodziło o powstrzymanie tworzenia złego prawa, a my teraz też znaleźliśmy się w analogicznej sytuacji. Powołujemy się tu na dziedzictwo liberum veto, ponieważ jeden wolny człowiek także może być strażnikiem porządku prawnego - powiedział pomysłodawca akcji "Góralskie Veto" Sebastian Pitoń, cytowany przez RMF FM.

- Samorządy otrzymają środki na inwestycje związane z branżą turystyczną. To łącznie ponad 700 mln zł. Górny limit dotacji dla jednej gminy to 8 mln zł - ogłosił Gowin.

- Samorządy będą też mogły umarzać podatek od nieruchomości, a rząd będzie refinansował 80 procent kosztów umorzenia - dodał.

Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził, że zaprezentowany w poniedziałek program jest dowodem na to, że rząd bardzo poważnie traktuje wszystkich przedsiębiorców, w tym branżę turystyczną.

- W gminach górskich ruch, w stosunku do ub. roku, spadł o 70 proc. Tak znaczący spadek ruchu ma w niewielkich gminach znaczące konsekwencje finansowe. To, co do tej pory pomogło nam przejść przez okres pandemii, to pewna solidarność i samodyscyplina. Wiemy, że, im dłużej jesteśmy w stanie pandemii, tym większe są emocje - powiedział Dworczyk.

- Mamy nadzieję, że jest to ostatni sezon przeżywany w tak dramatycznych okolicznościach w miejscowościach żyjących z turystyki -dodał.

Gowin: Firmy z branży turystycznej otrzymają wsparcie

Z zapowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina wynika, że za cały okres, w którym decyzją administracyjną branża turystyczna została wyłączona, firmy otrzymają wsparcie.