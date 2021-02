Rząd przedstawił plan pomocy osobom niepełnosprawnym na najbliższe lata. To 8 priorytetów

Dodał, że rząd wdrożył system solidarnościowy, żeby system był jak najbardziej sprawiedliwy. - To wszystko jest zaledwie bazą do dalszych działań. Miarą skuteczności jest polepszanie życia osób z niepełnosprawnościami – mówił.

- Wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wys. 500 zł i wiele podwyżek związanych z rentą socjalną czy w innych obszarach wspierających osoby z niepełnosprawnościami lub osoby, które im pomagają wymieniał premier.

- Musimy pomagać osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły w życiu społecznym i zawodowym funkcjonować jak najpełniej. To podstawowy wyznacznik wiarygodności naszej polityki – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Szef rządu wskazał, że przez ostatnie 5 lat o 90 proc. wzrosły środki budżetowe przeznaczone na osoby niepełnosprawne - z nieco ponad 15 mld zł do 30 mld zł w tym bieżącym roku.

- Strategia na lata 2021-2030, którą przyjęliśmy dziś na Radzie Ministrów to pierwsza tak wszechstronna i kompleksowa strategia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyznacza też ona symboliczny początek tej bardzo profesjonalnej polityki dla osób z niepełnosprawnością – mówił premier.

Morawiecki wskazał, że obecnie współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami to nieco ponad 28 proc. - Stawiamy sobie za cel co najmniej 45 proc. za 10 lat. To cel ambitny – mówił.