Rząd podpisał porozumienie ws. osób niepełnosprawnych. Bez udziału protestujących

Protestujący - jak sami twierdzą - czują się oszukani. Nie wierzą w zapienienia rządu, że ten rozumie ich sytuację. Uważają, że zarówno minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jak i jej zastępca Krzysztof Michałkiewicz powinni podać się do dymisji. - Był protest cztery lata temu, był okrągły stów, zespół Michałkiewicza i to do niczego nie doprowadziło - mówiła Agencji Informacyjnej Polska Press Aneta Rzepka z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

Podkreśliła, że „to ogromy wstyd dla polityków, iż ludzie niepełnosprawni muszą utrzymywać się za głodowe pensje”.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się natomiast konsultacje pomiędzy pozostały środowiskiem reprezentujących interesy niepełnosprawnych z rządem. Inaugurując spotkanie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych minister Rafalska zwróciła się z apelem do protestujących. - Prosiłabym osoby, które nas tak surowo oceniają o elementarną uczciwość w ocenie naszych działań - mówiła. Wyjaśniła, że rząd odpowiadając, m.in. na ich postulaty chce wprowadzić rozwiązania ustawowe, które „zrównają rentę socjalną z rentą minimalną”. - To 540 mln zł w skali roku, ale gwoli sprawiedliwości chcę powiedzieć że w 2017 roku renta socjalna miała 13-procentowy wzrost wysokości, bo wzrosła o 100 zł, a przez 4 lata poprzedników wzrosła o 60 parę zł - mówiła. Precyzowała, że dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. - Chcielibyśmy, żebyście państwo nam po prostu zaufali i wierzyli w to, że kierujemy się chęcią docelowego, kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych, ale taki program, taki projekt nie rodzi się z dnia na dzień - mówiła szefowa resortu.