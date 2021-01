Rząd podał szczegóły powrotu uczniów do szkół. Kto po feriach zacznie naukę stacjonarną?

Tak będą wyglądały szkoły od poniedziałku. Mnóstwo zmian

W poniedziałek, 18 stycznia, dzieci z klas I-III wracają do szkół. Zajęcia będą wyglądały jednak zupełnie inaczej niż przed epidemią, a nawet inaczej niż jeszcze we wrześniu. Do szkół trafiły właśnie przygotowane przez ministerstwo edukacji wytyczne dotyczące organizacji zajęć, przyprowadzania i odprowadzania dzieci do szkół czy serwowania dzieciom obiadów. W większości szkół będzie konieczna zmiana planu lekcji.