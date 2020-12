Rząd ostro o przemieszczaniu się w Sylwestra. „Będą mandaty”

- Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy, czyli m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych oraz przemieszczania się w Sylwestra – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Jak dodał „są możliwe mandaty”. Przed finansowymi konsekwencjami ostrzegał także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zapowiedział, że będą mandaty za złamanie zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc. - A co więcej, policja po każdej takiej interwencji może sporządzić wniosek o postępowanie administracyjne, które jest prowadzone przez głównego inspektora czy inspektoraty sanitarne – oświadczył we wtorek na antenie Radia ZET Adam Niedzielski. Minister stwierdził, iż „od strony prawnej to postępowanie wygląda w ten sposób, że jest wymierzona kara w wysokości do 30 tys. i ona w ciągu 7 dni jest egzekwowana z konta”. - Dopiero potem przysługuje możliwość odwołania się – mówił. Muller: Nie dziwię się mocnym słowom ministra zdrowia Słowa ministra zdrowia wywołały poruszenie wśród Polaków. W środę o stanowisko szefa resortu zapytany został rzecznik rządu Piotr Muller. – Cieszę się akurat z tego, że minister zdrowia jest bardzo jednoznaczny w tych ocenach, bo on odpowiada w głównej mierze za to, jeżeli chodzi o rozwój epidemii, ta sytuacja się poprawiała. Nie dziwię się mocnym słowom ministra zdrowia, ponieważ wychodzenie i gromadzenie się okresie sylwestra nie ma nic wspólnego z troską o to, aby epidemia się ograniczała – stwierdził w TVN24.

Dodał, że policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. - Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych - limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia - wskazał. Możliwe mandaty Rzecznik rządu dopytywany, czy za przemieszczanie w noc sylwestrową, będą grozić mandaty, odpowiedział, że „jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami”. - Nie musi to być 30 tys. zł, gdyż istnieje zasada proporcjonalności i to od policjanta będzie zależeć, czy będzie to pouczenie, czy mandat, i w jakiej wysokości – tłumaczył. – W Dzienniku Ustaw obowiązuje ograniczenie w przemieszczaniu się poza określonymi celami od godz. 19:00 do godz. 6:00. To jest obowiązujący przepis prawa – dodał.

Müller wskazał, że „wszystkie przepisy, ograniczenia nie są wprowadzane po to, aby obowiązywały same dla siebie, ale po to żeby ograniczać epidemię”. - Rozwijająca się epidemia może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie umierało kilkaset osób dziennie, a kilka tysięcy osób. Musimy sobie zdawać z tego sprawę - mówił rzecznik rządu. Andrusiewicz: Od Sylwestra będzie zależał wzrost zakażeń Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekonywał w środę, że d tego, jak spędzimy Sylwestra „będzie zależało to, co będzie się działo pod koniec przyszłego tygodnia”. - Czy pozostaniemy na tych dobowych raportach na poziomie 10-13 tys. czy też skoczymy do 20 tys. To zależy tylko i wyłącznie do nas - od tego, czy podejdziemy do jutrzejszych obostrzeń z przymrużeniem oka, żartobliwie, czy będziemy wszyscy wychodzić z tym przysłowiowym psem. Czy też jednak spędzimy tego sylwestra w pewnym rygorze i w pewnym dystansie, bo to jest wszystko dla naszego dobra – mówił na konferencji prasowej.

Zaapelował także do Polaków: - Spędźmy tego Sylwestra w dystansie, jedynie z najbliższymi - najlepiej w domowym zaciszu, wówczas możemy być pewni, jeśli nie skoczą nam zakażenia ze świąt, że dzieci będą mogły powrócić do szkół. Czy policja będzie egzekwować rozporządzenie rządu? Z przesłanego stacji TVN materiału wideo z oświadczaniem sierż. szt. Mariusza Kurczyka z Komendy Głównej Policji, wynika, że funkcjonariusze „każdorazowo, w przypadku podejmowania przez siebie interwencji wobec sprawców wykroczeń, w sposób indywidualny podchodzą do tego typu sytuacji i sami podejmują decyzję o sposobie ich zakończenia”. Policjant wymienił również, jakie kary mogą być zastosowane przez funkcjonariuszy. - To może być pouczenie, to może być nałożony mandat karny, a w szczególnych przypadkach policjanci mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu - mówił.

Niejasne informacje dotyczące Sylwestra 21 grudnia rząd wydał rozporządzanie, mównice o tym, że przemieszczanie się między godz. 19 dnia 31 grudnia 2020 r. a godz. 6 dnia 1 stycznia 2021 r. jest zakazane, z wyjątkiem przemieszczania się w celach zawodowych lub w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”.

Jednak kilka dni po publikacji rozporządzenia premier Mateusz Morawiecki oświadczył na konferencji prasowej, że rząd „godziny policyjnej nie wdraża”. - Aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy za zgodą prezydenta wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy że dziś nie jest to niezbędne – mówił w niedzielę. - Apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, o to, żeby rzeczywiście ten sylwester minął spokojnie – dodał szef rządu. Godzina policyjna nielegalna? Część prawników wskazuje, że zakaz jest nielegalny i niezgodny z Konstytucją, twierdząc, że rząd wbrew przepisom prawa wprowadza godzinę policyjną. Prof. Marek Chmaj we wpisie na Facebooku zawrócił uwagę, że Konstytucja w art. 52 ust. 1 wskazuje, iż „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. „W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać „istoty tych wolności”.

Powstaje zatem pytanie kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? Odpowiedź na to pytanie daje art. 233 ust. 1 Konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w art. 52 ust. 1 wolności poruszania się” – tłumaczy konstytucjonalista.

Prof. Chmaj stwierdza, że: zapowiadanie ograniczenia wolności poruszania się sa możliwe tylko i wyłącznie w stanie klęski żywiołowej; niezależnie od tego, czy „godzina policyjna” będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z Konstytucją (chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej); to kolejne, nielegalne ograniczenie naszych konstytucyjnych wolności i praw, nie może w stosunku do nas rodzić negatywnych skutków prawnych, z uwagi na oczywistą niezgodność z Konstytucją RP. RPO: Nie można zakazać przemieszczania się Do sprawy zakazu przemieszczania się odniósł się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Tłumaczył on, że podstawa ustawowa, która jest powoływana przez rząd, przy wprowadzaniu tego typu ograniczeń, to przepis ustawy z 2008 roku o chorobach zakaźnych. Pozwala ona na to, by w drodze rozporządzenia określać sposób przemieszczania się bądź nakazy określonego sposobu przemieszczania.

- Ale określanie sposobu przemieszczania się to jest przepis, który może nam powiedzieć, że mamy być w pewnej odległości w stosunku do siebie albo że w określony sposób możemy korzystać z komunikacji miejskiej, natomiast nie można z tego przepisu wyciągać wniosku, że można nam całkowicie zakazać przemieszczania się. Warto to jeszcze raz powtórzyć w kontekście zapowiedzi rządowych, które odnosiły się do wprowadzenia tego, co powszechnie się nazywa jako tzw. godzinę policyjną – mówił rzecznik. RPO dodał, że zdecydował się na wydanie oświadczania „z troski o praworządność, z troski o prawo, o zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa”. - W ten sposób po prostu nie można robić, że tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich, pozbawianie nas istoty tych praw, istoty wolności przemieszczania się na podstawie rozporządzeń nie powinno następować – stwierdził.

