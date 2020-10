Rząd ogłosił nowe obostrzenia. 152 powiaty w czerwonej strefie. Na nowej liście Warszawa i inne duże ośrodki [Lista miast i powiatów]

- Walka z pandemią to nasze najważniejsze zadanie. Temu podporządkowane są wszystkie nasze działania i prawie każda rozmowa dotyczy tego tematu. Nie ma nic ważniejszego dla rządu niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dla Polaków - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej, który uczestniczył w niej zdalnie, ponieważ od wtorku przebywa na kwarantannie.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie zakażeń koronaworusem. Tylko ostatniej doby przybyło ponad 8 tys. nowych chorych, a 91 zakażonych Covid-19 zmarło. Do tego dochodzi ponad 6,5 tysiąca zajętych tzw. łóżek covidowych oraz ponad pół tysiąca respiratorów w użyciu. Zakażonych jest 149 903 osób, a zmarło do tej pory zmarło 3 308.

- Nasze podstawowe zadanie to ochrona zdrowia i życia Polaków. Narażone na utratę życia są najbardziej osoby starsze. Chrońmy osoby starsze. Nasza cała strategia ich w dużej mierze dotyczy, żeby mogli przebywać w samoizolacji i unikać zakażenia - dodał.

- Musimy do nas wrócić do hasła z wiosny: zostań w domu! Jeśli ktoś może pracować w domu, niech pracuje zdalnie. Według obiektywnych danych wróciliśmy do aktywnych kontaktów towarzyskich. Powstrzymajmy się od tego - apelował premier.