Rząd odpiera zarzuty ws. niezweryfikowanych badań dot. koronawirusa

- Dokładamy wszelkich starań, by rzetelnie informować o sytuacji. Dane są zbierane przez ministerstwo oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. Nie jest prawdą, że ministerstwo publikuje dane, które nie są zweryfikowane – przekonywała na sobotniej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera, Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Goławska podkreśliła, że codziennie odbywają się konferencje dotyczące zachorowań na koronawirusa, a informacje o liczbie zakażeń i wszelkich działaniach rządu zamieszczane na stronach internetowych resortów oraz w mediach społecznościowych. Jak dodała dane są zbierane przez Ministerstwo Zdrowia oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. - Nie czerpiemy danych z niezweryfikowanych źródeł. Należy podkreślić, że dane są zbierane przez rejestry specjalnie do tego celu utworzone – mówiła, prezydując, że chodzi m.in. o rejestr prowadzony przez Instytut Kardiologii, w którym zbierane są dane o pacjentach zakażonych wirusem.

Wiceminister przekonywała, że nie jest prawdą, iż resort publikuje dane, które nie są zweryfikowane.

Dodała, że zbierane są dane dotyczące ozdrowieńców, zachorowań, testów oraz dane o testach, które są „wykonywane przez laboratoria komercyjne, które są sprawozdawane do stacji sanitarno-epidemiologicznych na specjalnym do tego celu druku”.

Anna Goławska poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia utworzyło zespół, który analizuje dane pod przewodnictwem Grzegorza Juszczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia - który także był obecny na konferencji i przedstawił m.in. modele na postawie których „symulowany jest wpływ zmian w stosowaniu się do restrykcji oraz skuteczności izolowania zakażonych na rozwój epidemii”.