Rząd nie czeka na decyzję Komisji Europejskiej. Premier: Wkrótce ruszamy z programami z KPO

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w piątek z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Okazją do spotkania był odbywający się w Brukseli szczyt Unia Europejska - Unia Afrykańska. Jednym z tematów rozmowy była kwestia Funduszu Odbudowy. KE wciąż blokuje Polsce należne jej z tego funduszu środki.

Podczas porannej konferencji prasowej szef polskiego rządu poinformował, że porozumienie w tej sprawie jest już bliskie. Ponownie zapytany został o tę kwestię podczas popołudniowego spotkania z dziennikarzami.

– Pozostało 5 proc. spraw do uzgodnienia. Jest to parę spraw, dwie-trzy kwestie sporne. One nie są łatwe. Negocjacje lubią ciszę. Do tej pory nasi partnerzy z KE zachowywali się fair i nie ujawniali informacji związanych z przebiegiem negocjacji. My także tego nie ujawnialiśmy i cieszę się, że udało nam się doprowadzić te stanowiska coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej, ale myślę, że jeszcze potrzebujemy paru tygodni, żeby doszlifować te nasze uzgodnienia i móc wtedy podpisać Krajowy Program Odbudowy – tłumaczył Mateusz Morawiecki.