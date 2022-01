Rząd ma niespójną strategię walki z pandemią? Zybertowicz: Jak większość krajów. Najlepsi eksperci są zagubieni

- Trzeba byłoby zorientować się, czy to, jak jest postrzegany przez cały system służby zdrowia, daje mu pole manewru, skutecznego działania - odpowiedział prof. Zybertowicz.

Zybertowicz o Tusku: Wykręcał się od odpowiedzi

Prof. Andrzej Zybertowicz w programie Poranna rozmowa w RMF FM skomentował także krytyczne głosy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej ws. walki rządu z pandemią.

- Donald Tusk zapytany - gdyby był na miejscu rządzących, o to jaką przyjąłby strategię radzenia sobie z pandemią, w szczególności chodziło o to, czy szczepienia miałyby być obowiązkowe i czy mają być obostrzenia, jak mógł wykręcał się od odpowiedzi, unikał tej odpowiedzi. Gdy kilka dni później w audycji telewizyjnej prowadzący próbował wydobyć taką odpowiedź od posła Arłukowicza, to także jej nie otrzymał - stwierdził.

Dopytywany, czy działania rządu w tej sprawie można określić, jako niespójne, stwierdził, że polski "rząd ma tak samo niespójną strategię wobec pandemii koronawirusa, jak większość krajów świata". - Najlepsi eksperci są zagubieni - dodał.