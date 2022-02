Rząd łagodzi obostrzenia w związku z koronawirusem. Katarzyna Lubnauer: PiS już kilkakrotnie odwoływał pandemię Lidia Lemaniak

katarzyna lubnauer, fot. adam jankowski / polska press

– Polski rząd cały czas prowadzi bardzo chaotyczną politykę dotyczącą koronawirusa. Nie zadbał o to, co jest podstawowym narzędziem we wszystkich krajach, czyli zapewnienie tego, żeby Polacy się szczepili w dużej liczbie. Średnia europejska wyszczepienia to 74 proc. My mamy 59 proc., Dania, która zdejmuje wszystkie obostrzenia, ma 83 proc. osób wyszczepionych przynajmniej jedną dawką. Zauważmy różnicę między tymi danymi – w Polsce jest dużo gorzej niż średnia europejska i dramatycznie gorzej niż np. w Danii, która zdejmuje obostrzenia – mówi polskatimes.pl poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej Komisji Zdrowia, Katarzyna Lubnauer.