Rząd Holandii zmienił zdanie w sprawie możliwych dostaw broni dla Ukrainy

Szef holenderskiej dyplomacji Wopke Hoekstra mówi, że kiedy Ukraina zwróci się do Holandii o dostawę broni, to rząd "życzliwie odniesie się do tej prośby".

Wcześniej Holandia była przeciwna udzieleniu Ukrainie pomocy militarnej. Hoekstra zwrócił uwagę na to, że sytuacja uległa dziś zmianie, na granicy z Ukrainą Rosja ma już ponad 100 tysiecy żołnierzy. Jeśli pojawi się prośba za pośrednictwem NATO, przyjrzymy się temu ze współczuciem – mówił Hoekstra i podkreślił, że takiej prośby jeszcze nie ma.

Zapowiedziano również, że Holandia wysyła samoloty F-35 do Bułgarii ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Będzie to pierwsza misja zagraniczna nowych myśliwców, które zastąpią F-16.

Większość holenderskiego parlamentu popiera obecnie wsparcie militarne dla Ukrainy. Większość partii chce również surowych sankcji wobec Rosji, jeśli kraj ten dokona inwazji na Ukrainę.