Rząd chce lepszych urzędników

Po raz pierwszy urzędników do korpusu przydzielił premier Tadeusz Mazowiecki. Mieli być przedstawicielami państwa trzymającymi się z dala od polityki. Niestety szybko okazało się to fikcją.

Podczas ostatniej kadencji dla powiązanych z PiS ludzi stworzono tak zwaną wirówkę, czyli Państwowy Zasób Kadrowy. Sięgano do niego przy obsadzaniu wakatów w urzędach. Dopływ ludzi do obsługi rządu miało też zapewnić przenoszenie osób związanych z PiS z Najwyższej Izby Kontroli czy stołecznego ratusza, w którym partia rządziła przez cztery lata.

Zdaniem premiera Tuska teraz takie rzeczy nie będą możliwe, bo "politycy będą mieli spętane ręce".

Rząd PO chce zlikwidować Zasób. - Odbudowujemy korpus urzędniczy - zapewnia szef kancelarii premiera Tomasz Arabski. Zapewnia równocześnie, że nie będzie to czystka polityczna. - Wszyscy dyrektorzy generalni, dyrektorzy departamentów przechodzą do służby cywilnej. To nie jest kwestia wymiany ludzi - twierdzi Arabski.