Ryszard Terlecki z posłami na Ukrainie. Jego wystąpienie nagrodzono gromkim oklaskami

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że tydzień temu polski Sejm i Senat przyjęły uchwały, „w których apelujemy do wszystkich organizacji międzynarodowych, ale szczególnie do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby stanowczo sprzeciwiały się sowieckim zakusom wobec Ukrainy”. – I będziemy zawsze tak właśnie postępować. Będziemy wzywać Europę i świat do solidarności z Ukrainą – zaznaczył.