Ryszard Terlecki, szef klubu PiS: Nasi koalicjanci zrozumieli powagę sytuacji, także swojej sytuacji, i troszkę złagodzili swoje fochy

Senator Świlski: - To ostatni dzwonek, żeby Platforma Obywatelska stanęła na nogi

Musimy zwrócić się do młodego pokolenia, ale też wrócić tam, skąd pochodzimy - do samorządu terytorialnego. Czyli młodzi, samorządowcy, patrzenie w przyszłość, nieuleganie populistycznym chwytom i pokazywanie, że to my jesteśmy partią proeuropejską. A nie, jak daliśmy się w ostatnim glosowaniu nad funduszem odbudowy, postawić do kąta. Na własne życzenie - mówi senator PO Ryszard Świlski.