Ryszard Terlecki: Stąd wściekłość Niemiec i ataki z wykorzystaniem unijnych instytucji

Wicemarszałek Sejmu w felietonie opublikowanym w Dzienniku Polskim 24 pochyla się nad kwestią tego, kto obecnie w Europie myśli o zdominowaniu tego kontynentu. Terlecki wymienia kolejne państwa i dochodzi do Niemiec, które – podkreśla – zawsze chciały podporządkować sobie Europę, co pierwotnie wyrażało się w planie Mitteleuropa, którego konsekwencją była I wojna światowa, później zaś w zbrodniczej fantazji tysiącletniej III Rzeszy, która doprowadziła do wojennego kataklizmu i politycznej katastrofy.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwraca w swoim tekście uwagę, że „trzeba było dwudziestu lat, żeby Niemcy odbudowały się z gruzów i osiągnęły nadzwyczajny dobrobyt oraz kolejnych dwóch dekad, że pozbyły się moralnych kompleksów i odzyskały pruską butę”. Jak wskazuje, od tego czasu nasz sąsiad rośnie w siłę i bez względu na to, kto aktualnie rządzi, realizuje plan zwasalizowania Środkowej Europy i uzyskania dominującej pozycji w całej reszcie. Z tego właśnie względu – tłumaczy Terlecki – starają się o status najważniejszego partnera Stanów Zjednoczonych. To zaś okazało się możliwe po Brexicie i przegranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.