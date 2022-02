Ryszard Terlecki przed spotkaniem kierownictwa PiS: Konsekwencje muszą być poważne. Chodzi o Polski Ład

Terlecki o "poważnych konsekwencjach"

Tuż przed spotkaniem dziennikarze pytali Ryszarda Terleckiego o to, jakie ruchy planuje Prawo i Sprawiedliwość.

Wicemarszałek Sejmu nie chciał zdradzać szczegółów, jednak zaznaczył, że "konsekwencje muszą być poważne", zapewnił jednak, że pozycja premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczna.

– Wszystko zobaczymy. Z pewnością pan premier jest osobą pewną na tym stanowisku, no co najmniej do wyborów – powiedział Ryszard Terlecki na konferencji prasowej w Sejmie.