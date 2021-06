Ryszard Terlecki po spotkaniu Cichanouskiej z Trzaskowskim: Niech szuka pomocy w Moskwie

- "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników."- napisał.

- "To co zrobił Terlecki w sprawie Cichanouskiej pokazuje w jakim miejscu mentalnie jest ekipa PiS.Przyszłość Polski wg Terleckiego to jedynowładztwo PiS, nieomylność rządu i pogarda dla opozycji, a tym samym jej wyborców"- napisał były premier Leszek Miller. Z kolei poseł Michał Szczerba dodał, że wsparcie dla Białorusi powinno być "tematem ponad podziałami" i zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o "odcięcie się od skandalicznych słów wicemarszałka Terleckiego".