Ryszard Terlecki komentuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. „To dopiero przedsmak kryzysu” OPRAC.: Lidia Lemaniak

01.08.21 krakowrynek glowny kosciol mariacki obchody 77. rocznice wybuchy powstania warszawskiego n/z: ryszard terleckifot. aneta zurek / polska pressgazeta krakowska Aneta Zurek / Polska Press

– Sytuacja jest bardzo poważna. Obserwujemy, co się stanie. Myślę, że to jest przedsmak kryzysu, jaki nas czeka na tej granicy i zobaczymy, co z tego wyniknie – powiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki.