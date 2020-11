Ryszard Hordyński z Huawei dla AZiR: w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy informatyków

Na platformie edukacyjnej

regularnie zamieszczane są nowe filmy z wypowiedziami ludzi sukcesu: znanych menedżerów, przedstawicieli nauki i sztuki. Opowiadają oni o swoich studiach, radzą, jaki kierunek wybrać i jak rozpocząć biznes, a także dzielą się refleksjami dotyczącymi swojej kariery.

– Studia same nic nie dają. Jeżeli nie dam od siebie tego, co maksymalnie powinienem dać, to studia mogą być tylko przygodą, bardzo nudną i uciążliwą przez wiele lat. Mówię to z perspektywy absolwenta Politechniki Śląskiej, ale też z perspektywy 20 lat pracy jako nauczyciel akademicki – podkreśla Marek Cywiński, prezes Kapsch Telematic Services (spółki, która wdrożyła w Polsce system poboru opłat drogowych viaTOLL). Dodaje, że studia zapewniły mu przede wszystkim solidne podstawy, ale jednocześnie nie ograniczają go zawodowo, umożliwiając sprawdzanie swoich kompetencji również w obszarach niezwiązanych z ukończonym kierunkiem.