Ryszard Czarnecki: Wpłaciłem pieniądze (30 tys. zł), ale nie przepraszam Róży Thun i odwołuję się od wyroku

Na razie i tak nie przeprosi Róży Thun, mimo wyroku Sądu Apelacyjnego. Dlaczego? - To zależy od decyzji ostatecznej. Jak będzie taka decyzja Sądu Najwyższego to oczywiście będę ją respektował. Poczekam na decyzję sądu w tym zakresie.

Eurodeputowany Ryszard Czarnecki z PiS pytany w Radiu Plus w audycji Sedno Sprawy czy wykonał wyrok Sądu Apelacyjnego i przeprosił Róże Thun oraz wpłacił 30 tysięcy złotych na cele charytatywne za porównanie do szmalcowników potwierdził, że wpłacił. - Jednocześnie zgodnie z prawem, prawo szanuję, odwołuje się od wyroku sądu w tej kwestii.

Sąd w Warszawie w sierpniu 2019 r. uznał, że określenie „szmalcownik” jest obraźliwe.

- Nie zamierzam przepraszać; co więcej – uważam, że pani von Thun und Hohenstein powinna przeprosić Polaków za to, że w obcych mediach w sposób tak uwłaczający mówiła o własnym kraju, przedstawiała Polskę jako dyktaturę, co nijak ma się do prawdy – powiedział Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości - komentował wyrok w I instancji jaki zapadł w sądzie w stolicy.

Poinformował też wtedy, że był zbulwersowany tym, że sąd nie wysłuchał jego racji a tylko dał możliwość wypowiedzenia się Róży Thun. Sam eurodeputowany z powodu zabiegu pod narkozą, który miał miejsce w dniu rozprawy, nie mógł być obecny. - Prosiłem o przełożenie rozprawy, sąd nie wyraził na to zgody - żalił się.