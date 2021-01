Rynek mieszkaniowy – 10 niezwykłych zmian, które mogą nas czekać w przyszłości. Poznaj fascynujące prognozy

Pierwsze domy wykonane za pomocą drukarek 3D już powstały, a technologia jest stale udoskonalana. Przykładowo amerykańska organizacja New Story szykuje się do wydrukowania w technologii 3DCP 50 domów z betonu dla potrzebujących mieszkańców Meksyku. Każdy będzie miał ok. 46,5 m kw. powierzchni i będzie kosztował zaledwie 4 tys. dolarów, a przy jego trwającym jedynie 24 godziny wydruku nie powstaną żadne odpady.Inne przykłady dobrze pokazują potencjał tej technologii. W Dubaju firma Apis Cor wydrukowała pokazowy dom o wysokości 9,5 m i powierzchni aż 640 m kw. W Moskwie powstał z kolei 38-metrowy domek za ok. 10 tys. dolarów.W Polsce technologię 3DPC zaprezentowano w podwarszawskich Otrębusach. Startup REbuild wydrukował z ok. 6 ton betonu pokazowy domek 7-metrowy. Zajęło to tylko 13 godzin. Jak widać, technologia ta ma szansę zrewolucjonizować budownictwo.

