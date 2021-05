Rynek lombardów rozkwita. "Lombardy nie są już traktowane wyłącznie jako ostatnia deska ratunku albo akt desperacji"

- Znaczna grupa konsumentów na rynku finansowym straciła dostęp do uregulowanych i nadzorowanych źródeł pozyskania pieniędzy. Powód jest prosty, osoby te przestały spełniać kryteria udzielania pożyczek gotówkowych, przez co w konsekwencji zostały zmuszone do poszukiwania alternatywnych metod pozyskania środków finansowych– mówi Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP, cytowany w komunikacie. - Polacy masowo ruszyli do lombardów- dodaje.