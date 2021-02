Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów turystycznych. W prezencie na walentynki 2021 linia oferuje 20 milionów biletów w promocyjnej cenie

Poza kierunkami słonecznymi i narciarskimi pasażerowie mogą także zarezerwować wyjazdy typu city break choćby do Lizbony, Paryża czy Wenecji. Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety już od 134 zł na podróż od października 2021 r. do marca 2022 r. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać tylko do niedzieli (14 lutego 2021 r.) do północy.

Dzięki 20 milionom biletów w sprzedaży na ponad 700 trasach i kolejnych, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach, klienci mogą już teraz zarezerwować zimowy wypoczynek aż do marca 2022 roku, jak zawsze w najniższych cenach.