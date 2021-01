Ruszyły zapisy na szczepienia dla seniorów od 70. roku życia. Kolejki do punktów i przeciążona infolinia

„Liczba miejsc, w konkretnych punktach, jest oczywiście różna. Nie mamy niestety informacji co do konkretnej liczby terminów, w konkretnych punktach” – tłumaczy rządowy profil.

„Część z nich, jest przyzwyczajona do tradycyjnej formy kontaktów z POZ. Zachęcamy, żeby z punktem szczepień i POZ kontaktować się telefonicznie, zainteresowani otrzymają tam dokładnie taki sam pakiet informacji jak „przy okienku”. Warto w tym miejscu pamiętać, że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z ubytkiem prawie 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni” – czytamy.

Dworczyk: Żaden system nie wytrzyma tego naporu

O kwestię problemów z rejestracją pytany był w piątek rano na antenie TVN24 szef Kancelarii Prezydenta Michał Dworczyk, który odpowiedzialny jest za program szczepień . - W piku było 300 tys. dzwoniących. Żaden system nie wytrzyma tego naporu. Proszę o chwilę cierpliwości – apelował.

Szef KPRM przekazał, że jeśli dla kogoś nie ma już wolnych terminów, infolinia oddzwoni do tej osoby, kiedy pojawią się kolejne. - W tej chwili mamy szczepionki do końca marca. Tych miejsc w skali całej Polski jest ok. 800 tys. (...) Wszystkich szczepionek do końca marca mamy dla 3,1 mln osób – wyliczał.